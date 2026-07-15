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Минобороны РФ сообщило об ударах по сухогрузам и кораблям в двух портах Украины

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары дронами "Герань-4 Сикер" по сухогрузам в порту Черноморск в Одесской области и украинским кораблям в Днепро-Бугском порту в Николаевской области, сообщило Минобороны РФ в среду.

Ведомство распространило видео ударов.

Ранее в среду Минобороны РФ заявило, что российские военные нанесли новые удары по судам в портах Одесской области.

"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту "Южный" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") - сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

"В порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") - два сухогруза с грузом военного назначения, находящиеся на рейде порта в ожидании разгрузки", - заявило Минобороны РФ.

Утром 15 июля Минобороны РФ сообщило о ночных ударах по портам и судам, которые используются для доставки грузов для украинской армии.

"В результате групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в портах "Одесса" и "Черноморск" Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ для ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ударам там подверглись цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, сказано в сообщении.

"В портах "Черноморск" и "Днепро-Бугский" поражены четыре морских судна, осуществлявших доставку грузов в интересах ВСУ", - заявило Минобороны РФ утром 15 июля.

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