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Суд в Ростове-на-Дону изъял более 560 млн рублей у фигурантов дела "аксайских рынков"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону изъял в пользу государства участки, которые принадлежали фигурантам дела "аксайских рынков", сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"В доход государства обращено имущество, арестованное в ходе предварительного следствия, в собственность Аксайского района возвращены земельные участки. В доход государства конфисковано со всех подсудимых 398 млн рублей, кроме того, с Бабаевых, Борзенко и Ситько конфискованы 167,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

C 3 апреля 2003 года по 1 июля 2016 года фигуранты незаконно придали правомерный вид владения земельными участками, входившими в состав фонда земель Аксайского района Ростовской области общей площадью 34,8 га, общей стоимостью 167,4 млн рублей, установил суд. С января 2008 по декабрь 2020 года фигуранты осуществили действия с извлечением финансовой выгоды в 398,7 млн рублей.

После ареста главы Аксайского района Виталия Борзенко в районе в апреле 2021 года начали массовые проверки рынков, расположенных на выезде из Ростова-на-Дону с двух сторон от трассы М-4 "Дон". Проверка выявила, что почти все рынки работали на протяжении многих лет незаконно.

Виталию Борзенко вменили статью 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем), статью 159 (мошенничество) и статью 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями).

Также фигурантами уголовных дел стали предприниматели. По версии следствия, они организовали преступное сообщество и получили незаконный доход в размере не менее 236 млн рублей. Создателем преступного сообщества считается бизнесмен и бывший депутат городской Думы Ростова-на-Дону Карим Бабаев, который находился в международном розыске после проверки рынков. Ему вменяли ч.1 ст.210 (организация преступного сообщества), ч.4 ст.159 (мошенничество) и пп."а, б" ч.4 ст.174.1 УК (легализация денежных средств, приобретенных преступным путём).

Прокурор Ростовской области Роман Прасков в конце 2021 года сообщал, что по делу "аксайских рынков" привлечены более 15 человек, в том числе сыновья Карима Бабаева - Эдуард и Вадим, а также директор Аксайского рынка Иван Ситько, несколько чиновников администрации района и ряд работников аффилированных с Бабаевыми компаний, которые, как считает следствие, входили в состав преступной группы.

В октябре 2022 года один из фигурантов - предприниматель Тураб Исаев - был осужден на 4 года и 10 месяцев по ч. 2 ст. 210 УК (участие в преступном сообществе) и по п. "а,б" ч. 2 ст. 171 УК (незаконная предпринимательская деятельность).

В апреле 2026 года гособвинение запросило остальным фигурантам сроки от 9,5 до 25 лет лишения свободы.

Ранее 15 июля Пролетарский суд назначил Борзенко и Бабаеву 17 лет колонии строгого режима каждому, и от 7,5 до 16 лет колонии еще 13 фигурантам этого дела. Адвокаты намерены обжаловать приговор.

М-4 Пролетарский суд Ростов-на-Дону Виталий Борзенко Карим Бабаев Аксайский рынок
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