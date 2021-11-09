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Под Ростовом задержали главного подозреваемого по делу "об аксайских рынках"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Задержан главный подозреваемый по делу об организации незаконных рынков в Аксайском районе Ростовской области Карим Бабаев, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Бизнесмен Карим Бабаев, находящийся в международном розыске, задержан правоохранительными органами под Ростовом-на-Дону", - сказал собеседник агентства.

12 апреля правоохранительные органы задержали главу Аксайского района Виталия Борзенко, после чего он был арестован. Ему инкриминируется статья 210 (организация преступного сообщества или участие в нем), статья 159 (мошенничество), статья 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ. Позже он ушел с поста главы района.

По данным местных СМИ, в организации преступной группы подозревается Карим Бабаев. Также подозреваемыми являются его сыновья, предприниматели Эдуард и Вадим Бабаевы, директор Аксайского рынка Иван Ситько, бухгалтер компании СХП "Мускатное" Любовь Хакало.

В связи с расследованием по этому делу 27 апреля начали проверять рынки в Аксайском районе, расположенные на выезде из Ростова-на-Дону с двух сторон от трассы М-4 "Дон".

После проверок власти региона сообщили, что только рынок "Классик" имеет разрешительные документы и сможет продолжить торговую деятельность. Остальные не имеют статуса рынка, их деятельность приостановлена.

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