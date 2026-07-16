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Во Владивостоке самолет "Аэрофлота" при посадке задел светосигнальное оборудование

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Самолет "Аэрофлота" при посадке в аэропорту Владивостока задел элементы светосигнального оборудования взлетно-посадочной полосы, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Ситуация не повлияла на безопасность полетов и работу аэропорта, элементы светосигнального оборудования оперативно заменены. Аэропорт работал штатно. В настоящий момент Росавиация проводит расследование", - говорится в комментарии.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров. Маршрутная сеть насчитывает около 40 направлений, полеты по которым совершает более 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2025 году аэропорт обслужил 3,26 млн пассажиров, что на 10% больше, чем в 2024 году.

Аэрофлот Владивосток Росавиация
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