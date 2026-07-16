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Мэр Якутска покидает пост досрочно

Мэр Якутска покидает пост досрочно
Мэр Якутска Евгений Григорьев
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Мэр Якутска Евгений Григорьев подал заявление в Якутскую городскую думу о досрочной отставке, сообщает пресс-служба представительного органа.

"В адрес председателя Якутской городской думы Альберта Семенова (...) поступило заявление главы города Евгения Григорьева о досрочной отставке по собственному желанию, а также обращение с инициативой проведения внеочередного заседания Якутской городской думы", - говорится в сообщении.

В связи с этим Якутская гордума подписала распоряжение о созыве XXVII внеочередной сессии по вопросу избрания главы города.

Как сообщалось, в конце 2025 года во втором и окончательном чтении был принят закон "О местном самоуправлении в Якутии".

Нововведением является переход на новый порядок избрания руководителей муниципальных образований: главы районов и городских округов будут избираться представительными органами из числа кандидатур (не менее двух), представленных главой республики, а главы городских и сельских поселений - представительными органами по результатам конкурса.

Евгений Григорьев Якутск
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