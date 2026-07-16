Движение перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки БПЛА

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о закрытии движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной из-за атаки беспилотников ВСУ.

"Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

Для обеспечения безопасности полетов Росавиация ввела ограничения в аэропорту Ярославля.