Фондовые индексы США выросли на статданных и корпоративной отчетности

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в среду выросли на фоне данных об ослаблении инфляции и уверенного начала сезона отчетности за второй квартал, что создало у инвесторов благоприятное настроение для покупок.

Аналитики ожидают повышения прибыли компаний, входящих в расчет S&P 500, во втором квартале в среднем на 23,7% относительно того же периода прошлого года, по данным LSEG.

Цены производителей в США (индекс PPI) в июне выросли на 5,5% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, темпы подъема замедлились по сравнению с 6% в мае.

Индекс PPI в июне относительно предыдущего месяца опустился на 0,3%. Это первое снижение почти за год (с августа 2025 года) и самое значительное с апреля прошлого года (тогда цены также уменьшились на 0,3%). Аналитики не прогнозировали изменения цен в помесячном сравнении.

Индекс производственной активности Empire Manufacturing в июле поднялся до 15,6 пункта с 5,7 пункта месяцем ранее, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Эксперты предполагали подъем до 8,8 пункта.

Котировки акций платежного сервиса PayPal Holdings взлетели на 17,2%. Причиной этого стали сообщения американских СМИ, что финтех-стартап Stripe Inc. и инвестиционная компания Advent International направили предложение о покупке PayPal, оценив его более чем в $53 млрд.

Стоимость BlackRock подскочила на 6,6%. Крупнейшая в мире по объему активов под управлением инвесткомпания в апреле-июне получила скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий рынка.

Цена бумаг Morgan Stanley выросла на 0,4%. Один из крупнейших банков США во втором квартале увеличил чистую прибыль в 1,6 раза и выручку на 27%, при этом оба показателя превзошли прогнозы аналитиков.

Акции Bank of New York Mellon подорожали на 5,1% также благодаря хорошей отчетности.

"В банковской отчетности все выглядит отлично, - полагает портфельный управляющий Horizon Investments Майк Диксон. - Я нисколько не удивлюсь, если это будет еще один впечатляющий квартал".

Цена акций Lucid Group взлетела на 28,8% после падения на 16% по итогам предыдущих торгов. Производитель электромобилей опроверг слухи о возможном банкротстве или переходе в частную собственность.

В то же время стоимость Elevance Health (прежнее название Anthem Inc.) упала на 8,5%. Страховщик повысил прогноз прибыли на текущий год до не менее $27 на акцию с ожидавшихся ранее ниже $26,75, эксперты в среднем ожидали $26,86.

Котировки бумаг Johnson & Johnson опустились на 2,7%, несмотря на то, что крупнейший мировой производитель товаров для здоровья улучшил прогноз выручки на 2026 год.

Стоимость Conagra Brands уменьшилась на 0,4%. Производитель готовых продуктов питания завершил четвертый финквартал (март-май) с убытком, а также объявил о сокращении дивидендов вдвое.

Цена акций ряда представителей полупроводниковой отрасли также снизилась, в том числе Advanced Micro Devices - на 3,5%, Intel Corp. - на 4,4%, Applied Materials - на 2,7%, Micron Technology - на 8%. Исключением стали бумаги Nvidia Corp., которые подорожали на 0,3%.

Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 150,37 пункта (на 0,29%) и достиг 52658,64 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 28,81 пункта (на 0,38%) - до 7572,4 пункта.

Индекс Nasdaq Composite повысился на 162,22 пункта (на 0,62%) и завершил сессию на отметке 26269,23 пункта.