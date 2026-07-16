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Минобороны сообщило о поражении за ночь 375 беспилотников

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Минувшей ночью, с 21:00 по Москве 15 июля и до 8 утра 16 июля дежурные средства ПВО нейтрализовали 375 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило российское Минобороны.

БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионов, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и над Азовским и Черным морями.

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Минобороны ПВО
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