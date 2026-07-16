Над Курской областью за сутки сбили 154 беспилотника

Один человек погиб

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 154 украинских дронах, сбитых за минувшие сутки с 09:00 15 июля до 09:00 16 июля на территории региона, погибла женщина.

"131 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 13 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в Мах в четверг.

Он отметил, что в результате атак в поселке Хомутовка Хомутовского района была тяжело ранена 36-летняя женщина, которая вскоре скончалась.

В поселке Учительский Рыльского района был ранен 59-летний мужчина.

Хинштейн добавил, что в Курске поврежден автомобиль. В деревне Серповка Глушковского района повреждены крыша и фасад домовладения. В деревне Новоивановка Рыльского района повреждены окна, кровля, фасад, стена дома. В поселке Прямицыно Октябрьского района поврежден автомобиль.

Во Льгове повреждены фасад и остекление здания РЭС, крыша и остекление АЗС. В результате удара по объекту энергетики без электроснабжения оставались около 9 700 человек, до конца дня оно было восстановлено.