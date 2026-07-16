СКР расследует гибель главного инженера ЗАЭС и его водителя как теракт

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - По факту гибели в Энергодаре главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева и его водителя возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК), сообщает СКР.

По версии следствия, они погибли в результате удара БПЛА по их автомобилю. Был ранен еще один пассажир машины - сотрудник ЗАЭС.

СКР установит конкретных представителей киевского режима, действия которых создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан.

Днем ранее о гибели Яковлева сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.