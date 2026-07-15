Глава "Росатома" сообщил о гибели главного инженера ЗАЭС Яковлева

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб 15 июля в результате удара дрона по его служебному автомобилю, сообщил гендиректор "Росатома" Александр Лихачев.

"Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и города Энергодар, - сказал он. - Вместе с главным инженером Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов. Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту".



Лихачев выразил глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибших.

По данным главы "Росатома", за последние два с половиной месяца в результате атак на Энергодар и ЗАЭС были убиты 13 и ранены 48 человек, кроме того, атаки создают "угрозу массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы".



"Мировая общественность должна понимать это. И, конечно, мы ожидаем от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции на произошедшую трагедию", - добавил он, отметив, что политическое руководство России проинформировано о случившемся.

В госкорпорации добавили, что Яковлев всю жизнь проработал в атомной отрасли.