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Глава "Росатома" сообщил о гибели главного инженера ЗАЭС Яковлева

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб 15 июля в результате удара дрона по его служебному автомобилю, сообщил гендиректор "Росатома" Александр Лихачев.

"Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и города Энергодар, - сказал он. - Вместе с главным инженером Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов. Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту".

Лихачев выразил глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибших.

По данным главы "Росатома", за последние два с половиной месяца в результате атак на Энергодар и ЗАЭС были убиты 13 и ранены 48 человек, кроме того, атаки создают "угрозу массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы".

"Мировая общественность должна понимать это. И, конечно, мы ожидаем от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции на произошедшую трагедию", - добавил он, отметив, что политическое руководство России проинформировано о случившемся.

В госкорпорации добавили, что Яковлев всю жизнь проработал в атомной отрасли.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 июля 2026 года Военная операция на Украине
ЗАЭС МАГАТЭ Росатом Энергодар Запорожская АЭС Александр Лихачев Александр Яковлев
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