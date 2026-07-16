РФ потребует международного расследования убийства главного инженера ЗАЭС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Россия будет настаивать на проведении международного расследования убийства главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина.

"МАГАТЭ и (его гендиректор - ИФ) Рафаэль Гросси в данном случае должны сказать свое слово. Это уже переходит все допустимые границы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но я убежден, что мы будем настаивать на проведении полноценного международного расследования", - приводит издание слова Карасина.

Дальнейшие атаки на Запорожскую АЭС могут привести к серьезным последствиям, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа. Кроме того, он считает необходимым дополнительно проработать меры персональной охраны руководителей и сотрудников стратегических предприятий, уточняется в статье.

Как ранее сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, главный инженер ЗАЭС Яковлев погиб в среду в результате атаки украинского дрона на границе промышленной площадки станции и города Энергодар. Удар пришелся на служебный автомобиль, в котором находился Яковлев. Вместе с инженером погиб и водитель автомобиля Дмитрий Филиппов.