Поиск

РФ потребует международного расследования убийства главного инженера ЗАЭС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Россия будет настаивать на проведении международного расследования убийства главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина.

"МАГАТЭ и (его гендиректор - ИФ) Рафаэль Гросси в данном случае должны сказать свое слово. Это уже переходит все допустимые границы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но я убежден, что мы будем настаивать на проведении полноценного международного расследования", - приводит издание слова Карасина.

Дальнейшие атаки на Запорожскую АЭС могут привести к серьезным последствиям, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа. Кроме того, он считает необходимым дополнительно проработать меры персональной охраны руководителей и сотрудников стратегических предприятий, уточняется в статье.

Как ранее сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, главный инженер ЗАЭС Яковлев погиб в среду в результате атаки украинского дрона на границе промышленной площадки станции и города Энергодар. Удар пришелся на служебный автомобиль, в котором находился Яковлев. Вместе с инженером погиб и водитель автомобиля Дмитрий Филиппов.

Дмитрий Филиппов ЗАЭС Алексей Лихачев МАГАТЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ потребует международного расследования убийства главного инженера ЗАЭС

СМИ сообщают о мощных взрывах в городах на юге Ирана

Военные США нанесли удар по танкеру, направлявшемуся в иранский порт

 Военные США нанесли удар по танкеру, направлявшемуся в иранский порт

Военные США начали новую серию атак на Иран

В России завершился весенний призыв в армию

Глава "Росатома" сообщил о гибели главного инженера ЗАЭС Яковлева

Что произошло за день: среда, 15 июля

Минфин увеличил план по расходам бюджета-2026 на 1 трлн рублей с ростом дефицита

Аналитики Банка России отметили возобновление роста экономики во II квартале

 Аналитики Банка России отметили возобновление роста экономики во II квартале

Индекс МосБиржи упал к 2110 пунктам на санкционных рисках

 Индекс МосБиржи упал к 2110 пунктам на санкционных рисках
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3153 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10537 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов