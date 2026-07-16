Поиск

На Ставрополье ввели штрафы за нарушения с электросамокатами

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Ставропольском крае ввели административную ответственность за нарушение требований к размещению и использованию средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщает пресс-служба краевой думы.

За такие нарушения на территориях общего пользования вводятся штрафы для граждан в размере 3000-4000 рублей, для юрлиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф физлицо может быть оштрафовано на сумму до 5000 рублей, юрлицо - до 50 000 рублей.

"В этой сфере пора наводить порядок. Думаю, жители края поддержат наше решение", - заявил спикер краевой думы Николай Великдань.

В июне 2025 года пожилой житель Ставрополя скончался в больнице после наезда на него 16-летнего подростка на самокате. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ч.2 ст.268 УК (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).

Губернатор Владимир Владимиров в июле прошлого года провел голосование в своем телеграм-канале, в ходе которого более 60% жителей региона высказались за запрет или ограничение движения средств индивидуальной мобильности. В связи с этим планировалось разработать краевой закон, регулирующий СИМ.

Владимиров также поручил властям крупных городов края определить зоны, где скорость движения на самокатах будет ограничена, и установить там искусственные неровности.

Ставрополье Ставропольский край Владимир Владимиров СИМ Николай Великдань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В реестр для регулирования цифровых платформ включат 12 крупных маркетплейсов и агрегаторов

VK продает RuStore гендиректору его разработчика Панкрушеву

 VK продает RuStore гендиректору его разработчика Панкрушеву

Правительство предложило год выплачивать демпфер по средним дистиллятам

Число нейтрализованных на подлете к Москве БПЛА достигло десяти

Бензин в Крыму поступит в свободную продажу в четверг на 41 АЗС

Жертвами артобстрела брянского поселка стала девочка-подросток и ее бабушка

В Ярославской области в результате атаки БПЛА есть погибший и 4 раненых

На Транссибе в Пермском крае сошли с рельсов шесть вагонов с глиноземом

Пять человек, в том числе двое детей, ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области

Трамп поручил торгпреду США ввести 25-процентную пошлину на импорт из Бразилии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10552 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3162 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов