На Ставрополье ввели штрафы за нарушения с электросамокатами

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Ставропольском крае ввели административную ответственность за нарушение требований к размещению и использованию средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщает пресс-служба краевой думы.

За такие нарушения на территориях общего пользования вводятся штрафы для граждан в размере 3000-4000 рублей, для юрлиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф физлицо может быть оштрафовано на сумму до 5000 рублей, юрлицо - до 50 000 рублей.

"В этой сфере пора наводить порядок. Думаю, жители края поддержат наше решение", - заявил спикер краевой думы Николай Великдань.

В июне 2025 года пожилой житель Ставрополя скончался в больнице после наезда на него 16-летнего подростка на самокате. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ч.2 ст.268 УК (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).

Губернатор Владимир Владимиров в июле прошлого года провел голосование в своем телеграм-канале, в ходе которого более 60% жителей региона высказались за запрет или ограничение движения средств индивидуальной мобильности. В связи с этим планировалось разработать краевой закон, регулирующий СИМ.

Владимиров также поручил властям крупных городов края определить зоны, где скорость движения на самокатах будет ограничена, и установить там искусственные неровности.