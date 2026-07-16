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Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам ТЭК и транспорта, используемым ВСУ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также местам хранения беспилотников дальнего действия, заявили в Минобороны России в четверг.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удары также нанесены по местам хранения беспилотников дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских подразделений в 147 районах.

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Минобороны РФ
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