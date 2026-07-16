Показатели по внедрению ИИ разработаны для 19 ключевых отраслей экономики

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Показатели эффективности внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в рамках национального плана разработаны для 19 ключевых отраслей экономики, сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"В настоящее время показатели по внедрению ИИ подготовлены для 19 ключевых отраслей. Это практически весь контур экономики – от финансов и госуправления до туризма и сельского хозяйства. При формировании показателей делаем акцент на реальных эффектах – росте прибыли и выручки, снижении затрат. Во многом полагаемся на экспертизу регионов и бизнеса. В обсуждении показателей принимают участие более 350 ведомств и организаций", - сказал Григоренко по итогам второго заседания межведомственной комиссии по вопросам развития технологий ИИ. Его слова приведены в сообщении аппарата вице-премьера.

В сообщении на сайте Кремля уточняется, что на заседании, которое прошло в администрации президента, был рассмотрен вопрос формирования показателей эффективности использования технологий искусственного интеллекта на региональном уровне в контексте наполнения правительством Национального плана о внедрении технологий ИИ в отраслях экономики, социальной сфере и государственном управлении на федеральном уровне и на уровне субъектов РФ на 2027-2030 годы.

Кроме того, на заседании рассмотрели предложения по внедрению технологий ИИ в две важнейшие отрасли российской экономики – промышленность и транспорт: были заслушаны доклады бизнес-лидеров отраслей, а также руководителей профильных федеральных органов исполнительной власти по данным направлениям.

Президент РФ ранее поручил правительству вместе с главами регионов сформировать Национальный план внедрения ИИ на уровне всей страны с учётом задач отраслей и субъектов федерации. Межведомственная комиссия по вопросам развития технологий ИИ учреждена указом президента РФ в целях координации и мониторинга деятельности по развитию технологий ИИ и их внедрению в отраслях экономики, соцферу и госуправление. Сопредседателями комиссии назначены Григоренко и заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.