Военные заявили о продвижении группировки "Восток" вглубь обороны ВСУ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" за сутки продвинулась в глубину украинской обороны, нанесла удары по позициям армии Украины в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Вольное, Коломийцы, Маломихайловка, Подгавриловка, Просяная Днепропетровской области, Долинка, Любицкое, Никольское и Новосолошино Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, на этих участках украинская армия потеряла свыше 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Могрица, Новая Сечь, Рыжевка, Садки и Уланово Сумской области", - сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, в Харьковской области в течение суток группировкой нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Захаровка, Казачья Лопань и Юрченково.

"ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию радиоэлектронной разведки", - сказали в министерстве обороны.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Пески-Радьковские, Подлиман, Студенок Харьковской области, Волчий Яр, Маяки, Святогорск и Щурово Донецкой Народной Республики", - сообщило российское военное ведомство.

По данным военных, потери армии Украины в зоне действий группировки составили свыше 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Васютинское, Веролюбовка, Дружковка, Ижевка, Краматорск, Никаноровка, Николаевка и Славянск Донецкой Народной Республики", - проинформировало Минобороны РФ

В министерстве сообщили, что за сутки украинские силы потеряли здесь более 165 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 25 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Грузское, Доброполье, Нововодяное, Петровское, Рубежное, Светлое, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области", - сказано в сообщении ведомства.

В зоне ответственности группировки потери украинской армии за сутки составили до 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка, Орехов Запорожской области и Ингулец Херсонской области. Уничтожено более 55 военнослужащих", - сказали в министерстве обороны.

Также, по его данным, армия Украины потеряла на этих участках семь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.