Песков не придал значения отставке министра обороны Украины Федорова

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Кремле отслеживают все новости, связанные с Украиной, в том числе с кадровыми перестановками, но главным считают, чтобы в Киеве приняли ответственное решение для выхода на мирное урегулирование.

"Вы знаете, мы, конечно, отслеживаем все новости, связанные с киевским режимом, особенно в условиях продолжающейся СВО. Но, по большому счёту, никакого значения не имеет, кто министр обороны", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос, стала ли для Кремля неожиданностью отставка министра обороны Украины Михаила Федорова и ожидают ли в связи с этим решением изменений в развитии СВО.

Песков подчеркнул, что для Москвы является главным, чтобы в Киеве "был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование или которое позволит завершить специальную военную операцию". "В Киеве хорошо известно, какие необходимо принять решения. Вот для нас важно, чтобы там появились такие люди", - подчеркнул Песков.