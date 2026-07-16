В Кремле не считают критическими трудности в экономике

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Текущая экономическая ситуация в РФ в целом стабильна, макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере, однако трудности в экономике существуют, но они не носят критического характера, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере", - сказал Песков журналистам в четверг.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что темпы роста признаны недостаточными, "но и в целом международная экономика находится тоже сейчас скорее в плачевном состоянии", в том числе и из-за происходящих конфликтов в мире.

"О тех трудностях, которые переживает наша экономика, всем хорошо известно. Трудности эти не носят критического характера. И правительство, президент регулярно обсуждают и понимают, что надо делать для регулировки и выправления ситуации", - добавил Песков.