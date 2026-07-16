Кремль опасается последствий для мировой экономики от новой эскалации на Ближнем Востоке

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Очередная дестабилизация обстановки в зоне Персидского залива чревата негативными последствиями для мировой экономики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вместе с другими странами региона и мира мы констатируем очередной виток дестабилизации обстановки в зоне Персидского залива. Это все чревато продолжающимися негативными последствиями для мировой экономики, что не может не вызывать опасения и сожалений", - сказал он.