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МВД констатировало полное прекращение убийств и грабежей на водном транспорте

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В МВД России зафиксировали снижение на 54% количества зарегистрированных на объектах водного транспорта преступлений и отсутствие "тяжких" составов в 2026 году, заявил на брифинге замначальника Главного управления на транспорте министерства Василий Романица.

"По итогам первого полугодия 2026 года по динамике по сравнению с прошлым годом мы сократили на 54% регистраций преступлений. Не допущено таких тяжких преступлений, как убийство, разбои, грабежи - на водном транспорте эти преступления отсутствуют", - сказал он.

За последние годы общее количество преступлений на водном транспорте снизилось примерно на 34%. "Если мы фиксировали в 2023 году 3,4 тысячи, то сейчас это уже 2,2 тысячи (преступлений - ИФ)", - сказал Романица.

В структуре преступности на водном транспорте преобладают экономические преступления (34%) над остальными. При этом 31% преступлений касается биоресурсов, а около 11% занимают преступления, связанные с оборотом наркотиков и оружия.

"Крайне актуальным остается вопрос квалифицированного оказания услуг на воде (ст. 238 УК). В прошлом году у нас таких 12 уголовных дел возбуждалось, в этом году мы уже 4 состава зарегистрировали, к сожалению", - отметил Романица.

МВД Василий Романица
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