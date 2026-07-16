Три человека погибли, один ранен в результате удара ВСУ по автомобилю в ЛНР

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины накануне атаковали легковой автомобиль на автодороге в районе города Счастье в Луганской Народной Республике, в результате удара погибли три человека, еще один получил ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Вчера вечером на автодороге в районе города Счастье ВФУ ударили по легковому автомобилю. К несчастью, погибли водитель и двое пассажиров. Удалось выжить только одному мужчине, за его жизнь сейчас продолжают бороться врачи", - написал Пасечник в своем канале в "Максе".

Глава ЛНР также написал, что на этом же участке дороги в результате атаки ВСУ ранен водитель гражданского грузового автомобиля.

Кроме того, Пасечник сообщил об атаках ВСУ по Белокуракинскому муниципальному округу, Лисичанску и Кременной, в результате которых ранены пять человек.

"Также враг нанес удары по гражданской инфраструктуре в Стаханове, Красном Луче и Кременском муниципальном округе. Столкновение БПЛА и гражданского грузового автомобиля на автодороге Краснодон - Изварино. К счастью, никто не пострадал", - отметил глава ЛНР.