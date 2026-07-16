Аэропорт Геленджика второй раз за сутки приостановил обслуживание рейсов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Геленджика (Краснодарский край), сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту вводились в четверг утром и были сняты менее чем через два часа.

Аэропорт Геленджика в июле 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.