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Парламент Карелии предложил ввести досрочную пенсию для рыбаков Белого моря

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Карелии предлагает наделить правом на досрочную пенсию рыбаков Белого моря, сообщает пресс-служба парламента республики. Депутаты поддержали соответствующее обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Они предлагают распространить право на досрочную пенсию на работников прибрежного рыбного промысла в акватории Белого моря, которая входит в Арктическую зону. Сейчас льготы установлены для рыбаков Камчатки, Сахалина, Курил, а также Мурманского побережья.

Карельские депутаты считают, что включение беломорских рыбодобытчиков в федеральный перечень станет признанием их вклада в продовольственную безопасность страны, а также привлечет молодые кадры в прибрежные поселки республики, где рыболовство остается одной из ключевых отраслей.

Кроме того, законодатели региона работают еще над несколькими инициативами, которые позволят защитить права рыбаков прибрежного лова и тех, кто занят в промышленном рыболовстве в Белом и Баренцевом морях.

Карелия Татьяна Голикова Белое море
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