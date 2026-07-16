Экстрадированный из Франции россиянин осужден в Ростове-на-Дону за участие в ИГ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам колонии строгого режима Руслана Боташева по делу об участии в боевых действиях в Сирии на стороне террористов, сообщает пресс-служба суда.

"Боташев в период с октября по ноябрь 2014 года, находясь в Стамбуле (Турция), решил вступить в запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламское государство" и прибыл в Сирию в лагерь подготовки боевиков, где прошел обучение по физической, психологической, тактической, боевой подготовке, правилам обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в декабре 2014 года он вступил в террористическую организацию и с января по октябрь 2015 года принимал участие в боевых действиях против правительственных вооруженных сил Сирии, осуществлял прикрытие инженерных подразделений во время минирования подземных тоннелей города Алеппо.

В пресс-службе суда "Интерфаксу" уточнили, что Боташев временно жил во Франции и был экстрадирован в РФ.

Он осужден по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ст. 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).