Минобороны РФ сообщило о поражении 117 украинских дронов за 12 часов четверга

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени в четверг дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Ярославской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.