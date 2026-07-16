Что произошло за день: четверг, 16 июля

Обмен телами погибших военных между РФ и Украиной, удаление VK и Max из Google Play, заявление Кремля о перспективах переговоров по Украине

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Очередной обмен телами погибших военных между Россией и Украиной прошел в приграничье Белоруссии.

- В Кремле заявили об отсутствии быстрых перспектив для переговоров по Украине.

- Текущая экономическая ситуация в РФ в целом стабильна, трудности существуют, но они не носят критического характера, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Российский рынок акций в четверг продолжил падение на фоне распродаж из-за геополитических и санкционных рисков, забуксовавшей в росте нефти. Индекс МосБиржи упал в район 2020 пунктов, обновив минимум с октября 2022 года. Индекс РТС составил 813,43 пункта (-4,7%) - минимум с декабря 2024 года.

- Приложения VK и мессенджера Max исчезли из магазина Google Play, но, по данным компании, работают в обычном режиме без ограничений.

- "ВКонтакте" полностью переходит на работу в российском домене .ru и будет поддерживать работу сервисов только в нем, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга.

- Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Euroclear на решение по иску Банка России о взыскании 18,2 трлн рублей.

- Суд заочно арестовал бывшего совладельца транспортной группы Fesco Михаила Рабиновича и экс-президента группы Аркадия Коростелева по обвинению в особо крупной растрате.

- Правительство Великобритании национализировало British Steel.

- VK продает 100% магазина приложений RuStore генеральному директору компании-разработчика Дмитрию Панкрушеву.