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Глава ДНР сообщил о двух погибших и более десяти пострадавших из-за атак БПЛА

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей погибли, еще 11 пострадали в результате атак беспилотников в Донецкой Народной Республике в четверг, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Два человека погибли, еще одиннадцать мирных жителей Республики, в том числе грудной ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в четверг его пресс-службой.

Он уточнил, что в результате атак также были "повреждены два жилых домостроения, шесть объектов гражданской инфраструктуры, автобус, автоцистерна МЧС, автомобиль БСМП, десять грузовых и три легковых автомобиля в городских округах Горловка, Шахтерск, Енакиево, Дебальцево, Торез, Волновахском и Ясиноватском муниципальных округах".

ДНР БПЛА погибшие пострадавшие
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