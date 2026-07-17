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Движение по Крымскому мосту возобновлено

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт в пятницу утром после временной остановки, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

Мост был перекрыт для движения автотранспорта более семи часов. Причины ограничения движения не разглашались.

По данным инфоцентра, число машин, которые ожидают досмотра перед проездом по Крымскому мосту, достигло 1,2 тыс.

"05:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 800 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 400 транспортных средств", - уточняется в сообщении.

Время ожидания с обеих сторон превышает два часа.

Крымский мост
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