Атака БПЛА отражена в пяти районах Ростовской области минувшей ночью

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации беспилотников в пяти районах региона в ночь на пятницу.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в 5 районах области: Аксайском, Неклиновском, Каменском, Усть-Донецком, Сальском", - написал губернатор в канале в Мах.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться, добавил Слюсарь.