Атака БПЛА отражена в пяти районах Ростовской области минувшей ночью
Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации беспилотников в пяти районах региона в ночь на пятницу.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в 5 районах области: Аксайском, Неклиновском, Каменском, Усть-Донецком, Сальском", - написал губернатор в канале в Мах.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться, добавил Слюсарь.