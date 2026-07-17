Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 2,2%

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу продолжает активно снижаться на фоне опасений возможной паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ, сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, а также дивидендных отсечек у ряда компаний.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 1978,43 пункта (-2,17%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 18,5%.

Подешевели акции "Аэрофлота" (-18,5% на дивидендной отсечке), АФК "Система" (-9%), МКПАО "ВК" (-5,8%), "Русала" (-5,5%), "Полюса" (-5,4%), МКПАО "Яндекс" (-4,4%), "Т-Технологии" (-3,9%), "Роснефти" (-2,8%), "Норникеля" (-2,8%), "ЛУКОЙЛа" (-2,6%), "Северстали" (-2,3%), "Корпоративного центра ИКС 5" (-2,1%), "Газпрома" (-2%), "МТС" (-2%), ВТБ (-2%), "Интер РАО" (-2%), "Московской биржи" (-1,9%), "НОВАТЭКа" (-1,8%), "ФосАгро" (-1,8%), Сбербанка (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,2%), "НЛМК" (-1,1%), МКПАО "Хэдхантер" (-1,1%), "ММК" (-1%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "префы" Сбербанка (-1,4%) и "Сургутнефтегаза" (-0,5%).

Цикл снижения ключевой ставки ЦБ РФ, запущенный в июне прошлого года, пока не привел к значимому снижению доходностей на облигационном рынке, говорится в бюллетене рейтингового агентства АКРА. "Несмотря на продолжающееся смягчение денежно-кредитной политики, проводимое Банком России, средневзвешенные эффективные доходности к погашению на рынке корпоративных облигаций по итогам первого полугодия существенно не изменились. Это связано с переоценкой рисков участниками рынка ввиду увеличения количества дефолтов среди корпоративных эмитентов, замедления темпов снижения ключевой ставки, а также высоких доходностей в сегменте государственных облигаций. Учитывая повышенные риск-премии, спреды средних доходностей между эшелонами корпоративных эмитентов с разными уровнями кредитного риска также остаются значительными", - сказано в обзоре АКРА.

Законопроект об усилении санкций против России имеет достаточную поддержку в Сенате США, однако сроки его обсуждения пока не определены, пишет Axios. "Законопроект, который предусматривает введение 100%-х вторичных пошлин в отношении стран, продолжающих закупать российскую нефть и газ, теперь, похоже, имеет достаточное количество голосов для прохождения в Сенате. Самым серьезным оставшимся препятствием является определение времени для его обсуждения", - сообщает портал.

По данным источника Axios, в настоящее время инициативу готов поддержать по меньшей мере 61 сенатор: 39 республиканцев и 22 демократа. Этого для прохождения законопроекта достаточно. Тем не менее законопроект все еще нуждается в одобрении Палаты представителей, отмечает портал.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп, согласно публикации, не выражал полной поддержки инициативе, однако дал понять, что в случае одобрения обеими палатами Конгресса готов подписать ее в память об авторе законопроекта, сенаторе Линдси Грэме (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Американский рынок акций завершил торги в четверг в минусе, падение котировок акций чипмейкеров потянуло вниз фондовые индексы, несмотря на позитивные статданные и успешный старт сезона корпоративной отчетности. Индикатор PHLX Semiconductor, отражающий динамику котировок 30 крупнейших представителей полупроводникового сектора с листингом в США, опустился на 4,3%.

Статданные, опубликованные в четверг, показали увеличение розничных продаж в США и неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице. Розничные продажи в июне выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков. В мае, согласно пересмотренным данным, розничные продажи повысились на 1%, а не на 0,9%, как было объявлено ранее. Количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 8 тыс. - до 208 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 216 тыс., а не 215 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа новых заявок до 217 тыс.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром демонстрирует умеренное снижение (-0,78%), что говорит о вероятном сохранении негативных настроений на фондовых биржах США 17 июля.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу также наблюдается негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии, Гонконга, материкового Китая, Японии и Южной Кореи снижаются на 0,7-6,4%.

В свою очередь мировые цены на нефть 17 июля утром умеренно повышаются после снижения накануне, участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 по Москве увеличилась на 0,99%, до $85,06 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 1,1%, до $79,82 за баррель.

Американские вооруженные силы успешно завершили очередную серию ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). "Американские истребители, беспилотники и военные корабли применили высокоточные боеприпасы, поразившие десятки иранских военных целей, таких как объекты береговой разведки и противовоздушной обороны, военная логистическая инфраструктура и морские объекты. Это была шестая ночь подряд, в течение которой США наносили удары по Ирану", - говорится в заявлении. При этом подчеркивается, что "по указанию главнокомандующего, силы CENTCOM продолжают ослаблять иранский военный потенциал и привлекает Иран к ответственности за недавние нападения на коммерческое судоходство".