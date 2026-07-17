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Предложенные новые правила приобретения участков под зданиями получили критику

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства выступил против принятия правительственного законопроекта о новых правилах приобретения участков под зданиями, заявил журналистам председатель Совета, глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

"Не допустим легализации уплотнительной застройки и прочих земельных махинаций под видом совершенствования закона. Совет сказал этому проекту твердое "нет", - сказал он.

Речь идет о правительственном законопроекте № 803202-8, внесенном в декабре 2024 года. На заседании Совета по кодификации при президентеэксперты сошлись во мнении, что инициатива не может быть поддержана и требует кардинального пересмотра.

В своем отрицательном заключении Совет указал на ряд серьезных концептуальных, логических и конституционных нарушений в проекте закона.

Так, по словам Крашенинникова, комментирующего основные причины отклонения законопроекта, инициатива нарушает российскую Конституцию. "Законопроект предлагает установить на федеральном уровне правила определения цены продажи земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Совет указал, что это прямо противоречит конституционным положениям о финансовой самостоятельности субъектов РФ и муниципальных образований, так как вопросы распоряжения их собственностью не входят в исключительное ведение Российской Федерации", - отметил Крашенинников.

Кроме того, проект закона создает угрозу уплотнительной застройки и легализации нарушений. "В Совете отметили, что нахождение частного здания на публичных землях неправильно сформированного участка чаще всего является следствием правонарушений, легализация которых недопустима. Кроме того, предложенные нормы позволили бы застройщикам обходить документы территориального планирования, что неминуемо привело бы к росту случаев незаконной уплотнительной застройки многоквартирными домами и, как следствие, к ухудшению качества жизни граждан", - отметил председатель Совета.

По мнению экспертов, законопроект предусматривает и вторжение в компетенцию регионов. "Попытка закрепить в федеральном законе показатель плотности застройки (соотношение площади здания к площади участка) является формально ошибочной. Согласно Градостроительному кодексу, такие нормативы могут разрабатываться и утверждаться исключительно на региональном и местном уровнях", - указывается в комментарии Крашенинникова.

Он приводит и другие серьезные замечания.

Павел Крашенинников Госдума
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Предложенные новые правила приобретения участков под зданиями получили критику

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