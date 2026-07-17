В портах Одесса и Черноморск были поражены резервуары с ГСМ, склад боеприпасов и цеха по сборке дронов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в ходе ночных групповых ударов в украинских портах Одесса и Черноморск поражена инфраструктура, связанная с горюче-смазочными материалами, цеха по сборке БПЛА, склад боеприпасов и катер.

"В результате ударов в порту Одесса (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"На территории порта Одесса поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании "Укрджет", а также склад с боеприпасами", - сказано в сообщении.

"В порту Черноморск (государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск") Одесской области поражены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ", - заявило Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что ночные удары по украинским портам нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками.