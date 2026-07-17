Минсельхоз РФ заявил о "шероховатостях на местах" с топливом для аграриев

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Аграрии РФ будут обеспечены топливом для проведения уборочной кампании и будущей посевной, однако в некоторых регионах есть сложности, сообщила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

"Отдельно не могу не остановиться на ситуации, связанной с топливом, она волнует всех, она есть в каждом регионе. Есть шероховатости на местах, будем решать их с каждым конкретным регионом и предприятием, если это понадобится", - сказала она в ходе "Всероссийского дня поля - 2026" в пятницу.

При этом министр подчеркнула, что аграрии "безусловно должны быть обеспечены топливом для уборочной и предстоящей посевной кампании".

"У нас есть поручение президента и поручение правительства: наши аграрии безусловно должны быть обеспечены топливом. Уверена, что все поручения будут в полном объеме выполнены", - сказала Лут.

Она также отметила актуальность темы газомоторного топлива. "Я вот сколько помню свою работу в Минсельхозе - всё время тема газового топлива звучала. Все кивают на совещаниях, и всё. Все дальше расходятся и забывают про это газомоторное топливо. Сейчас, ну, когда возникла ситуация, это стало актуальным. Да, и у нас даже появился план, сколько машин будет с соответствующими (газомоторными - ИФ) двигателями. Надо смотреть всё-таки на какие-то передовые технологии, пытаться их внедрять. Понятно, что в моменте это будет неэффективно. Но сейчас те, у кого бы стояла газомоторка - он бы просто не переживал. Не скажу, что это было бы более эффективно, но он бы не переживал, что у него будут какие-то сложности. Спокойно бы работал в поле", - подчеркнула глава Минсельхоза.

Она также отметила недостаточность имеющейся инфраструктуры для расширения применения транспорта на газомоторном топливе. Лут также оценила как перспективное направление использование машин с гибридными двигателями.