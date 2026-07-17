В РЖД сообщили о повреждении железнодорожного пути в Воронежской области

В связи с этим возможна задержка поездов, предупредили в компании

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Повреждение одного из путей обнаружено в Воронежской области, возможна задержка поездов, сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал ОАО "РЖД").

"Сегодня, 17 июля, в 3:35 было обнаружено повреждение одного из путей на перегоне Некрылово - Колено. Движение поездов организовано по второму пути. Возможны задержки пассажирских и пригородных составов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

Пресс-служба добавляет, что железнодорожники принимают все необходимые меры для ликвидации последствий происшествия. Координацию ремонтных работ осуществляет оперативный штаб Юго-Восточной железной дороги.