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Лавров планирует обсудить с азербайджанским коллегой перспективы двухстороннего сотрудничества

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров, как ожидается, в пятницу проведет переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как сообщили ранее в МИД РФ, глава МИД Азербайджана находится в России с официальным визитом 16-17 июля.

"Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что отношения между Москвой и Баку "поступательно развиваются в духе традиций дружбы и добрососедства".

"Повседневная совместная работа выстраивается на основе принципов равноправия, взаимоуважения и учёта интересов друг друга", - заявили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что российская сторона "рассматривает предстоящий визит Байрамова в контексте продолжения доверительного российско-азербайджанского политического диалога и дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества".

Между тем, ранее на этой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что проблемы в отношениях между Азербайджаном и РФ остались позади.

"Были сложности. Да, мы все о них знаем, но важно, что этот этап уже остался позади. Я бы сказал, что отношения полностью нормализованы. Контакты осуществляются на разных уровнях - между правительствами, по линии сопредседателей межправительственной комиссии, по линии министерств иностранных дел, а также администраций президентов. Поэтому, думаю, в этом плане все идет хорошо, и мы этому рады", - отметил он.

Азербайджан МИД Сергей Лавров
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