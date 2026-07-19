Более сотни БПЛА сбили за сутки в Курской области

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 120 украинских дронах, сбитых за минувшие сутки на территории региона.

"Всего в период с 09:00 18 июля до 09:00 19 июля сбито 120 вражеских беспилотников различного типа. 26 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 11 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал он в своем канале в Мах в воскресенье.

По его данным, в результате атак ранены восемь человек, погибших нет. В Курске у 36-летнего мужчины множественные слепые осколочные ранения спины и ног. У 69-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом бедра слева. У 41-летней женщины аккубаротравма. Во Льгове у 40-летнего гражданина Белоруссии множественные осколочные ранения бедра и поясницы. Также пострадал водитель автобуса, по которому пришелся удар БПЛА. Еще один человек получил тяжелую травму стопы. На автодороге Рыльск-Льгов 28-летний мужчина случайно наступил на взрывное устройство, у него минно-взрывная травма с отрывом ноги на уровне нижней трети бедра, осколочные ранения верхних конечностей, множественные ссадины.

Кроме того, во Льгове был ранен 55-летний мужчина.

В результате атак в Курске, предварительно, повреждены девять многоквартирных домов в разных районах города и 34 автомобиля.

В городе Обояни повреждены остекление, фасад, крыша и товар магазина.

Во Льгове повреждены остекление, крыша, фасады, заборы трёх домов. Поврежден автомобиль.

В деревне Рыжевка Рыльского района у одного дома повреждена крыша, еще один уничтожен огнем, сгорел сарай и машина.

В Рыльске уничтожен частный дом.

В Курчатовском районе поврежден объект энергетики, к утру подача электроснабжения практически полностью восстановлена.