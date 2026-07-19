Число пострадавших при атаке на Курскую область выросло до десяти человек

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что еще два человека обратились за медпомощью в результате атаки на регион в воскресенье.

"Еще два человека ранены в результате атаки ВСУ на Льгов. По уточненной информации, у 32-летнего мужчины осколочные ранения правых руки и ноги. У 47-летнего мужчины - осколочное ранение спины и левой голени. Их также доставили в Курск. Всего (...) ранены 10 человек в Курске, во Льгове и на автодороге в Рыльском районе", - написал он в своем канале в Мах.

Хинштейн отметил, что состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в результате атак ранены восемь человек, погибших нет.