Четыре многоквартирных дома в Курске атакованы БПЛА

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Курске четыре многоквартирных дома подверглись атаке беспилотников, один человек пострадал, жильцы эвакуированы, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Жильцы домов были эвакуированы, пока известно об одной пострадавшей - из-за взрывной волны женщина получила акубаротравму", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

Хинштейн уточнил, что в одном из домов повреждены квартиры на трех верхних этажах одного подъезда, в двух поврежден фасады, в четвертом загорелась квартира.

"На месте работают оперативные службы. Как только они завершат работу, начнется подомовой обход - всем собственникам пострадавшего имущества обязательно окажем помощь и отремонтируем поврежденные дома. На время ремонта людей разместим в ПВР или компенсируем аренду жилья", - пообещал Хинштейн.

Также, по его словам, во Льгове под удары попали автобус, продуктовый магазин и остановка. Ранены двое человек, водитель автобуса и мужчина, находившийся рядом с магазином.