Три человека погибли и двое пострадали в ДТП на Кубани

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - ДТП с участием двух легковых автомобилей унесло жизни трех человек в Кущевском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

"Предварительно установлено, что сегодня утром возле станицы Кисляковская Кущевского района на автодороге "Стародеревянковская - Ленинградская - Кисляковская" 52-летний житель Москвы, управляя "Хендай Солярис", выехал на встречную полосу (в разрешенном месте), где столкнулся с автомобилем "ФАВ", под управлением 31-летнего мужчины. Водитель "Хендай" и две его пассажирки 19-ти и 13-ти лет погибли на месте ДТП", - говорится в сообщении.

Водитель и пассажирка "ФАВ" госпитализированы, по факту ДТП проводится проверка, добавили в пресс-службе.