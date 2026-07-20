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Число пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Белгородской области выросло до 27

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова сообщила о 27 пострадавших в результате атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус в городе Шебекино в понедельник.

"Среди пострадавших есть один подросток, которого доставили в областную детскую клиническую больницу", - сказала Крылова в видеосообщении в канале оперштаба Белгородской области в Мах.

По ее сведениям, три пациента - в крайне тяжелом состоянии с открытыми черепно-мозговыми травмами, они в настоящий момент находятся в операционных.

"Один пациент остался на лечении в Шебекинской центральной районной больнице, его состояние оценивается средней тяжести. Четыре пациента получили амбулаторную помощь, отпущены домой на амбулаторное наблюдение врачей-специалистов, и 21 человек госпитализированы в областную клиническую больницу", - проинформировала чиновница.

В настоящее время потребности в переводе в федеральные клиники среди пострадавших не имеется, добавила она.

Ранее в понедельник врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о гибели пятерых мирных жителей, включая ребенка, в результате атаки дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в городе Шебекино.

Личности погибших устанавливаются.

Также сообщалось, что госпитализированы 25 пострадавших при атаке БПЛА на пассажирский автобус.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о теракте.

Белгородская область
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