Госпитализированы 25 пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Белгородской области

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Двадцать пять пострадавших при атаке БПЛА на пассажирский автобус в Белгородской области госпитализированы; трое из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, госпитализированы 25 пострадавших (...), среди них один несовершеннолетний. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальные - в состоянии средней тяжести", - сказал Кузнецов журналистам в понедельник.

Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь в полном объеме. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России для определения тактики лечения.

Еще двое пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно, сообщил помощник министра.

Оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил он.

Ранее в понедельник врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о гибели пятерых мирных жителей, включая ребенка, в результате атаки дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в городе Шебекино.

"По предварительным данным, в результате (...) атаки погибли пятеро (...) мирных жителей, включая несовершеннолетнего: четыре женщины и мальчик скончались от полученных травм. Личности погибших устанавливаются", - написал Шуваев в своем канале в Мах.

Он сообщил также об оказании медпомощи 23 пострадавшим.