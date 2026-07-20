Атаку украинского дрона на автобус в Белгородской области будут расследовать как теракт

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Гибель и ранение людей в автобусе, атакованном украинским беспилотником в Белгородской области, будут расследоваться по статье УК РФ о теракте, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины, на пассажирский автобус в Белгородской области (п. "б" ч.3 ст. 205 УК РФ)", - сообщается в канале СКР в мессенджере Max в понедельник.

По данным следствия, в понедельник в городе Шебекино Белгородской области украинские БПЛА нанесли удар по пассажирскому автобусу.

"По предварительным данным, пять человек погибли. Не менее 25 человек получили ранения, один из них - несовершеннолетний", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "на месте происшествия осуществляется ликвидация последствий атаки, организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели беспилотного летательного аппарата ВФУ, а также всех обстоятельств произошедшего".

"Очередной террористический акт, спланированный украинскими боевиками, убедительно демонстрирует, что киевский режим давно перешел все допустимые границы морали и права. Данные преступления совершаются системно и с особым цинизмом, что свидетельствует о полном пренебрежении нормами международного гуманитарного права и человеческой жизнью", - заявили в СКР.

"Следственный комитет даст жесткую и принципиальную оценку действиям всех причастных лиц. Подобные злодеяния не останутся безнаказанными", - добавили в ведомстве.