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В Шебекине в результате удара БПЛА по автобусу погибли пять человек

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Шебекине беспилотник ударил по пассажирскому автобусу, погибли четыре женщины и мальчик, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Ранения получили еще 23 человека, в том числе 17-летний подросток. Всех их доставили в Шебекинскую районную больницу. Трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Когда состояние пострадавших стабилизируется, их переведут лечиться в Белгород.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 июля 2026 года Военная операция на Украине
Шебекино Белгородская область Александр Шуваев
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