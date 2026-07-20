В Шебекине в результате удара БПЛА по автобусу погибли пять человек

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Шебекине беспилотник ударил по пассажирскому автобусу, погибли четыре женщины и мальчик, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Ранения получили еще 23 человека, в том числе 17-летний подросток. Всех их доставили в Шебекинскую районную больницу. Трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Когда состояние пострадавших стабилизируется, их переведут лечиться в Белгород.