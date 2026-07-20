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Топливо в Севастополе во вторник будут продавать по QR-кодам и свободно

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Топливо в Севастополе поступит во вторник в свободную продажу и по QR-кодам, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Завтра продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам (...) Три вида топлива можно купить свободно (без QR-кода) завтра: ДТ NP (40 литров), АИ-100 (40 литров), АИ-92 (можно заправить только в бак до 30 литров)", - написал Развожаев в своем канале в Max.

Топливо по QR-кодам будут продавать с лимитом в 20 литров, на четырех отдаленных АЗС - в 40 литров на машину.

Кроме того, в воскресенье ведется раздача QR-кодов на покупку пропан-бутана, который в понедельник можно заправить в баллоны на одной АЗС в городе.

В понедельник топливо продавали в Севастополе как по QR-кодам, так и свободно на автозаправочных станциях разных сетей.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.

Михаил Развожаев Севастополь
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