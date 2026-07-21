Склад Wildberries в Тамбовской области возобновит работу с 23 июля

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Логистический комплекс Wildberries-Russ в Котовске Тамбовской области возобновит работу с 23 июля, сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким.

"23 июля, после завершения оценки состояния логистического комплекса в Котовске, склад снова сможет принимать поставки. Товары, которые находились на нем, вернутся в продажу", - написала она в соцсетях.

В ночь на 18 июля в результате атаки БПЛА пострадали два логистических объекта Wildberries – в Котовске и подмосковной Электростали.

Площадь объекта в Тамбовской области превышает 108 тыс. кв. м., в Электростали – 250 тыс кв. м.

Пожар на складе в Котовске был ликвидирован к полудню субботы. Вечером 20 июля глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов говорил, что пожар на складском комплексе Wildberries в Электростали локализован, очаги горения ликвидируют до утра.

"В самое ближайшее время мы корректно отобразим все товары, которые находились в Электростали, в отчетах на нашем портале продавцов", - также сообщила Ким.