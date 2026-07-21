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Во Владимире жильцам пострадавшего от БПЛА дома разрешили вернуться в квартиры

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что эвакуированные после падения БПЛА жильцы многоквартирного дома могут вернуться домой.

"Оперативные службы завершают работу на месте попадания БПЛА в жилой дом. Эвакуированные жильцы возвращаются в свои квартиры. Никто не пострадал. Предстоит оценка имущественного ущерба. Область, муниципалитет окажут поддержку", - написал он.

Во Владимире утром 21 июля беспилотник влетел в квартиру жилого дома. По данным Авдеева, на тот момент квартира пустовала, обошлось без пострадавших. Пожар на площади около 25 квадратных метров потушили.

Владимир Александр Авдеев Владимирская область
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