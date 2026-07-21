Беспилотник попал в одну из квартир во Владимире

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Во Владимире дрон ударил по квартире жилого дома, пострадавших по предварительной информации нет, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

"Во Владимире - прилёт БПЛА в квартиру многоквартирного дома. Жильцов там не находилось. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Max.

На месте происшествия работают оперативные службы. Проводится эвакуация. Пожар вследствие попадания БПЛА локализован на площади около 25 кв. м, открытое горение ликвидировано.