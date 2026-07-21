В Липецке ликвидировали открытое горение на предприятии

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о ликвидации открытого горения на производственном объекте в Липецке.

"По информации МЧС, открытое горение ликвидировано. Сейчас проводится проливка места возгорания, начинается разбор поврежденных конструкций. После этого к работе приступят дознаватели МЧС России, которым предстоит установить причины пожара", - написал он.

Пожар в Липецке случился на открытой площадке промзоны. Площадь возгорания составила около 2,5 тысяч квадратных метров. Пострадавших нет.