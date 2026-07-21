Пожар на площади 2,5 тыс. кв. м возник на производственных объектах в Липецке

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Липецке огонь охватил 2,5 тыс. кв.м. территории производственных объектов на открытой площадке, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артмонов во вторник утром.

"В Липецке на территории производственных объектов произошло возгорание на открытой площадке. Площадь пожара составляет около 2,5 тысячи квадратных метров", - приводятся слова губернатора в мессенджере Max.

К месту происшествия направлены силы и средства пожарно-спасательных подразделений. На месте работают оперативные службы.