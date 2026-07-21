В Тюмени убит подозреваемый в подготовке теракта

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Тюмени гражданин России, подозреваемый в подготовке диверсии, открыл огонь по сотрудникам ФСБ и был убит ответным огнем, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"ФСБ РФ совместно со Следственным комитетом РФ в Тюмени пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1966 г.р., планировавшего подготовку диверсионно-террористического акта (далее - ДТА) в отношении одного из ключевых предприятий Уральского федерального округа, - говорится в сообщении. - Злоумышленник приобрел необходимые комплектующие, осуществил сборку взрывного устройства и заложил его в заранее оборудованный тайник в заброшенном здании, расположенном в Тюмени".

"При задержании с поличным он открыл стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам спецподразделений ФСБ России и в результате был нейтрализован ответным огнем", - говорится в сообщении.

"Установлено, что уроженец Украинской ССР посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем ГУР МО Украины и по его заданию провел разведку участка железнодорожных путей крупного регионального объекта энергетики для планирования ДТА", - заявили в ЦОС.

С этой целью "он изучил график движения составов и систему охраны железнодорожных путей, определив ее уязвимые места для установки самодельного взрывного устройства (далее - СВУ)".

"Прибывшей оперативно-следственной группой на месте происшествия обнаружен и изъят автомат Калашникова, боеприпасы к нему и компоненты СВУ", - говорится в сообщении.

"ФСБ России предупреждает о том, что люди, которые берут в руки оружие или взрывчатку для совершения террористических актов как в отношении мирных жителей, так и представителей правоохранительных органов, фактически объявляют войну обществу и государству, поэтому рассчитывать на снисхождение не приходится", - добавили в ЦОС.

В СК сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК (подготовка к террористическому акту), ст. 222 УК (незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов), ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств) и ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Дома у подозреваемого прошли обыски, там было изъято огнестрельное оружие, компоненты для изготовления еще одного самодельного взрывного устройства и мобильные телефоны. По делу назначены взрывотехническая, баллистические, молекулярно-генетические, судебно-медицинская экспертизы.